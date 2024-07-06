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عربي-دولي

جسم لامع وساطع.. ماذا شاهد سكان إسطنبول في سماء مدينتهم؟ (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2024 | 02:27
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انتشرت لقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لشعاع ساطع يعبر سماء مدينة إسطنبول التركية، مساء أمس الجمعة.

وبينما اعتقد البعض أن الجسم اللامع الذي شوهد في العديد من المدن التركية، بالإضافة إلى إسطنبول، قد يكون نيزكا، عبّر البعض الآخر عن اعتقادهم بأنه "صاروخ"، فيما أشارت فئة ثالثة إلى أنه قد يكون قمرا صناعيا.
 
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ورجحت وسائل إعلام تركية أن يكون الشعاع الذي شوهد حوالي الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي، وتم رصده من عدة مناطق، صادرا عن نيزك، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم الإخباري.

وشاهد المواطنون الجسم اللامع، الذي ظهر فجأة واختفى، في العديد من المدن الأخرى غير إسطنبول، مثل بورصة وسكاريا وكوجايلي وجوروم.
 
 
من ناحيته، شارك حساب وكالة الفضاء التركية، على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول النيازك بصفة عامة دون التأكيد إذا كان ما شوهد نيزك أو جسم آخر.

وذكر الحساب أن الألوان التي تتشكل عند دخول النيازك إلى الغلاف الجوي تختلف باختلاف عوامل مثل التركيب الكيميائي للنيزك، وسرعته والغازات الموجودة في الغلاف الجوي للأرض.(سكاي نيوز)


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