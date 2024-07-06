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عربي-دولي

أبرزهم العاهل السعودي.. قادة وزعماء يهنئون بزشكيان بعد انتخابه رئيساً لإيران

Lebanon 24
06-07-2024 | 05:09
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بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الإيرانية، قدم العديد من زعماء الدول التهاني للرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، الذي حسم الرئاسة لصالحه بعد منافسة مع المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وفي الرياض، ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، قدما التهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.
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ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله "أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة".

وفي موسكو، هنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مسعود بيزشكيان الذي فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في إيران، على ما أعلن الكرملين في بيان.

وفي رسالته، قال بوتين: "آمل أن تسهم ولايتكم الرئاسية في تعزيز مستقبليّ لتعاون ثنائي بنّاء وشامل لصالح شعبينا الصديقَين".
 
وفي دمشق، هنأ الرئيس السوري بشار الأسد بزشكيان وأكد الحرص على تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع طهران.

وقال الأسد في برقية تهنئة للرئيس المنتخب، نشرتها حسابات الرئاسة السورية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أبارك لكم ثقة الشعب الإيراني العزيز، وأبارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وشعباً نجاح العملية الانتخابية، متمنياً لكم السداد والتوفيق في كل ما يحفظ أمن إيران واستقراراها ومنعتها".

وأضاف: "إن بلادكم المنيعة كما كانت على الدوام، هي إحدى أهم الدول التي نحرص على أن تكون العلاقة معها في أوجّها لأن هذه العلاقة تستند إلى جذور رسخت عبر عقود من الاحترام المتبادل والفهم المشترك والمبادئ الثابتة".

وأكد الأسد العمل مع بزشكيان "لتعزيز العلاقة الاستراتيجية السورية الإيرانية وفتح آفاق واعدة جديدة للتعاون الثنائي" مشدداً على أن "المقاومة ستبقى النهج المشترك الذي نسير عليه".
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