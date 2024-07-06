Advertisement

عربي-دولي

بالأسماء... من هم وزراء الحكومة البريطانيّة الجديدة؟

Lebanon 24
06-07-2024 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1219870-638558812028334281.jpg
Doc-P-1219870-638558812028334281.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء.

والأعضاء هم:
 
- رئيس الوزراء: كير ستارمر
 
- نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنجيلا راينر
Advertisement

- وزيرة الخزانة: راشيل ريفز
 
- مستشار دوقية لانكستر: بات مكفادين

- وزير الخارجية: ديفيد لامي
 
- وزيرة الداخلية: إيفيت كوبر

- وزير الدفاع: جون هيلي
 
- وزيرة العدل: شابانا محمود
 
- وزير الصحة: ويس ستريتنغ
 
- وزيرة التعليم: بريدجيت فيليبسون

- وزير أمن الطاقة: إد ميليباند
 
- وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال
 
- وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز

- وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل
 
- وزيرة النقل: لويز هاي
 
- وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد

- وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي
 
- وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن
 
- وزير اسكتلندا: إيان موراي
 
- وزير ويلز: جو ستيفنز

- زعيمة مجلس العموم: لوسي باول
 
- زعيم مجلس اللوردات: أنجيلا سميث
 
- المنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل

- كبير أمناء الخزانة: دارين جونز
 
- المدعي العام: ريتشارد هيرمر (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:35 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:39 | 2024-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-07-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2024-07-06
10:42 | 2024-07-06
10:23 | 2024-07-06
10:19 | 2024-07-06
10:00 | 2024-07-06
09:50 | 2024-07-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24