بالأسماء... من هم وزراء الحكومة البريطانيّة الجديدة؟

شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء.
والأعضاء هم:
- رئيس الوزراء: كير ستارمر
- نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنجيلا راينر
- وزيرة الخزانة: راشيل ريفز
- مستشار دوقية لانكستر: بات مكفادين
- وزير الخارجية: ديفيد لامي
- وزيرة الداخلية: إيفيت كوبر
- وزير الدفاع: جون هيلي
- وزيرة العدل: شابانا محمود
- وزير الصحة: ويس ستريتنغ
- وزيرة التعليم: بريدجيت فيليبسون
- وزير أمن الطاقة: إد ميليباند
- وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال
- وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز
- وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل
- وزيرة النقل: لويز هاي
- وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد
- وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي
- وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن
- وزير اسكتلندا: إيان موراي
- وزير ويلز: جو ستيفنز
- زعيمة مجلس العموم: لوسي باول
- زعيم مجلس اللوردات: أنجيلا سميث
- المنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل
- كبير أمناء الخزانة: دارين جونز
- المدعي العام: ريتشارد هيرمر (العربية)