بالأسماء... من هم وزراء الحكومة البريطانيّة الجديدة؟

شكل رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، حكومة جديدة من نواب حزب العمال وبعض الخبراء.



والأعضاء هم:

- رئيس الوزراء: كير ستارمر



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- وزيرة الخزانة: راشيل ريفز - نائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية: أنجيلا راينر- وزيرة الخزانة: راشيل ريفز

- مستشار دوقية لانكستر: بات مكفادين



- وزير الخارجية: ديفيد لامي

- وزيرة الداخلية: إيفيت كوبر



- وزير الدفاع: جون هيلي

- وزيرة العدل: شابانا محمود

- وزير الصحة: ويس ستريتنغ

- وزيرة التعليم: بريدجيت فيليبسون



- وزير أمن الطاقة: إد ميليباند

- وزيرة العمل والمعاشات: ليز كيندال

- وزير الأعمال والتجارة جوناثان رينولدز



- وزير العلوم والابتكار والتكنولوجيا: بيتر كايل

- وزيرة النقل: لويز هاي

- وزير البيئة والغذاء والشؤون الريفية: ستيف ريد



- وزيرة الثقافة والإعلام والرياضة: ليزا ناندي

- وزيرة أيرلندا الشمالية: هيلاري بن

- وزير اسكتلندا: إيان موراي

- وزير ويلز: جو ستيفنز



- زعيمة مجلس العموم: لوسي باول

- زعيم مجلس اللوردات: أنجيلا سميث

- المنسق العام للكتلة النيابية: آلان كامبل



- كبير أمناء الخزانة: دارين جونز

- المدعي العام: ريتشارد هيرمر (العربية)