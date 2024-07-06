بعد 12 عاماً من تعليق عضويتها.. سوريا تُشارك في اجتماعات المنظمة العربية للطيران المدني

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شاركت سوريا في اجتماعات الدورة الـ28 للجمعية العمومية للمنظمة العربية للطيران المدني والدورة الـ 69 للمجلس التنفيذي المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط.وعبّر معاون وزير النقل لشؤون النقل الجوي المهندس معتصم جمعة في كلمة الوفد السوري عن تطلع سوريا إلى العمل العربي المشترك داعياً شركات الطيران لاستخدام الأجواء السورية لأغراض العبور والهبوط في المطارات السورية.بدوره أشار مدير عام الطيران المدني السوري المهندس باسم منصور إلى أن سوريا تقدم كل التعاون والتسهيلات لشركات الطيران العربية الراغبة بالعودة إلى الأجواء السورية. (الميادين)