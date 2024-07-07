بينهم 4 من عائلة واحدة.. حريق جديد في الكويت يخلف 5 قتلى

خلف حريق في شقة بمنطقة الفروانية مساء السبت، 5 ضحايا، 4 منهم من عائلة واحدة، في الكويت.



ونقلت صحيفتا السياسة والجريدة الكويتيتان، أن العائلة المنكوبة من سوريا.

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ووفق" الجريدة" أن أحد الضحايا توفي في الشقة، في حين تمكنت فرق الإطفاء من التدخل والسيطرة على الحريق، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفروانية، حيث توفي 4 أثناء نقلهم إليه.وقالت الصحيفة إن الضحايا، هم رجل وزوجته، وولداه، إضافة إلى خامس من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعرضت مسنة مصرية حسب الصحيفة إلى الاختناق بسبب الحريق.