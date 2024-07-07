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عربي-دولي

بينهم 4 من عائلة واحدة.. حريق جديد في الكويت يخلف 5 قتلى

Lebanon 24
07-07-2024 | 07:00
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خلف حريق في شقة بمنطقة الفروانية مساء السبت، 5 ضحايا، 4 منهم من عائلة واحدة، في الكويت.

ونقلت صحيفتا السياسة والجريدة الكويتيتان، أن العائلة المنكوبة من سوريا.
 
ووفق" الجريدة" أن أحد الضحايا توفي في الشقة، في حين تمكنت فرق الإطفاء من التدخل والسيطرة على الحريق، ونقلت المصابين إلى مستشفى الفروانية، حيث توفي 4  أثناء نقلهم إليه.
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وقالت الصحيفة إن الضحايا، هم رجل وزوجته، وولداه، إضافة إلى خامس من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تعرضت مسنة مصرية حسب الصحيفة إلى الاختناق بسبب الحريق.
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