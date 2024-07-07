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أحد أهم أركان الكرسي الرسولي يدخل المستشفى في روما

Lebanon 24
07-07-2024 | 07:22
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دخل الكاردينال كاميليو رويني  (93 سنة)،  أحد أهم أركان الكرسي الرسولي، الى مستشفى جيميلي في روما، بعدما تعرض  لنوبة قلبية أمس. وقد شغل أدوارًا رئيسية، سواء في مجلس مطارنة ايطاليا او في الفاتيكان حيث اوكلت اليه من البابا مهام عديدة. وأفاد البيان الطبي ان حالته مستقرة ويتلقى العلاج في العناية المركزة.  
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وكان الكاردينال رويني أجرى مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" كشف فيها عن كواليس العلاقات بين الكنيسة الإيطالية والسياسة، حيث شغل أدوارا رئيسية، سواء في النيابة أو في CEI. المؤتمر العام للأساقفة.

 إشارة الى ان الكاردينال عانى مشاكل صحية العام 2015 عندما تم قبوله في معهد أبحاث نيوروميد في بوزيلي (إيسيرنيا) لإجراء الاختبارات.
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