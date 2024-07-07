روحاني: الرئيس الجديد أمام فرصة لإحياء المباحثات النووية

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أعلن الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، إن انتخاب المرشح المعتدل مسعود بزشيكان، فرصة لإحياء المفاوضات مع الغرب على البرنامج النووي الإيراني.وفاز بزشيكان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي في جولة الإعادة، وحصل على 53.7 % من الأصوات مقابل 44.3 % لجليلي.ونقلت صحيفة شرق الإيرانية عن روحاني، الذي شغل منصب الرئيس من 2013 إلى 2021، وينظر إليه على نطاق واسع على أنه من تيار الوسط، أن فوز بزشيكان" استفتاء شعبي على التعاملات الايجابية مع المجتمع الدولي".ومثل الكثير من ساسة معسكر الإصلاحيين، دعا بزشيكان لتحسين العلاقات مع الغرب لتعزيز اقتصاد إيران المتداعي.