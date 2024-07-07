27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
موجة الحر في الولايات المتحدة.. "حزمة" أرقام قياسية
Lebanon 24
07-07-2024
|
15:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
توقع خبراء أرصاد جوية، الأحد، استمرار موجة الحر التي حطمت بالفعل الأرقام القياسية السابقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ستشهد مدن عدة في الغرب درجات حرارة تصل إلى 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية)، كما ستهيمن على الشرق طوال الأسبوع.
Advertisement
وقال الخبير في الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، برايان جاكسون، إن أعلى تحذير للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية من الحرارة المفرطة ظل ساريا لنحو 36 مليون شخص، أو حوالي 10 بالمئة من السكان، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة في ولاية أوريغون 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية) وتصل إلى 115 درجة (46.1 درجة مئوية) في بعض أجزاء من كاليفورنيا الأحد.
وأضاف جاكسون: "نتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في عشرات المناطق، نحو 30 منطقة، أو تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية" في الغرب وشمال غرب المحيط الهادئ.
وحطمت درجات الحرارة المرتفعة العديد من الأرقام القياسية، السبت، حيث سجلت مدينة ريدينغ في كاليفورنيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 119 درجة فهرنهايت (48.3 درجة مئوية)، محطمة بذلك أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 118 درجة؛ كما وصلت درجة الحرارة في أوكيا، شمال سان فرانسيسكو، إلى 117 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية)، محطمة بذلك الرقم القياسي للمدينة ومعادلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق؛ وبلغت درجة الحرارة في ليفرمور، شرقي سان فرانسيسكو، 111 فهرنهايت (43.8 درجة مئوية)، محطمة الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية وهو 109 فهرنهايت (42.7 درجة مئوية)، الذي تم تسجيله منذ أكثر من قرن عام 1905.
وعادلت لاس فيغاس الرقم القياسي البالغ 115 فهرنهايت (46 درجة مئوية)، الذي تم تسجيله آخر مرة في عام 2007، وسجلت فينيكس أعلى درجة حرارة بلغت 114 فهرنهايت (45.5 درجة مئوية)، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 116 فهرنهايت (46.7 درجة مئوية)، الذي يعود تاريخه إلى عام 1942.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
Lebanon 24
نجل تيم حسن يُثير الجدل بحديثه عن زوج والدته.. فماذا قال؟
23:00 | 2024-07-06
06/07/2024 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
Lebanon 24
في حالة واحدة إسرائيل قد تعلن "حرب لبنان".. جنرالٌ يُحدّدها عبر صحيفة
05:00 | 2024-07-07
07/07/2024 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
Lebanon 24
مفاجأة جويّة لـ"حزب الله".. طائرة صاروخيّة وتقريرٌ إسرائيليّ يكشفها!
12:00 | 2024-07-07
07/07/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
Lebanon 24
"سبايدر مان" في الضاحية.. فيديو يرصد ما فعله!
00:33 | 2024-07-07
07/07/2024 12:33:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
Lebanon 24
بالصور.. بلدة لبنانية تتعرّض لقصفٍ عنيف!
04:25 | 2024-07-07
07/07/2024 04:25:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
19:00 | 2024-07-07
نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن للتنحي
18:22 | 2024-07-07
من هو زعيم ائتلاف اليسار الفرنسي جان لوك ميلانشون؟
17:48 | 2024-07-07
10 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا
17:24 | 2024-07-07
بولندا تعلّق على نتائج الانتخابات الفرنسية: خيبة أمل لموسكو
16:55 | 2024-07-07
كوبا تعلن إحباط مشروع "إرهابي" أُعد له في أميركا
16:50 | 2024-07-07
احتجاجات مؤيدة لإبرام اتفاق هدنة تغلق طرقا في إسرائيل
فيديو
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 02:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 02:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
Lebanon 24
لحظات مؤثرة.. شاهدوا ردة فعل شاب يسمع لأول مرة بعد خضوعه لعملية جراحية (فيديو)
03:12 | 2024-07-02
08/07/2024 02:05:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24