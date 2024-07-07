موجة الحر في الولايات المتحدة.. "حزمة" أرقام قياسية

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توقع خبراء أرصاد جوية، الأحد، استمرار موجة الحر التي حطمت بالفعل الأرقام القياسية السابقة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث ستشهد مدن عدة في الغرب درجات حرارة تصل إلى 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية)، كما ستهيمن على الشرق طوال الأسبوع.وقال الخبير في الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية، برايان جاكسون، إن أعلى تحذير للخدمة الوطنية للأرصاد الجوية من الحرارة المفرطة ظل ساريا لنحو 36 مليون شخص، أو حوالي 10 بالمئة من السكان، مع توقعات بأن تتجاوز درجات الحرارة في ولاية أوريغون 100 درجة فهرنهايت (37.7 درجة مئوية) وتصل إلى 115 درجة (46.1 درجة مئوية) في بعض أجزاء من كاليفورنيا الأحد.وأضاف جاكسون: "نتوقع أن ترتفع درجة الحرارة في عشرات المناطق، نحو 30 منطقة، أو تحطم الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية" في الغرب وشمال غرب المحيط الهادئ.وحطمت درجات الحرارة المرتفعة العديد من الأرقام القياسية، السبت، حيث سجلت مدينة ريدينغ في كاليفورنيا أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 119 درجة فهرنهايت (48.3 درجة مئوية)، محطمة بذلك أعلى درجة حرارة على الإطلاق وهي 118 درجة؛ كما وصلت درجة الحرارة في أوكيا، شمال سان فرانسيسكو، إلى 117 درجة فهرنهايت (47 درجة مئوية)، محطمة بذلك الرقم القياسي للمدينة ومعادلة أعلى درجة حرارة على الإطلاق؛ وبلغت درجة الحرارة في ليفرمور، شرقي سان فرانسيسكو، 111 فهرنهايت (43.8 درجة مئوية)، محطمة الرقم القياسي لأعلى درجة حرارة يومية وهو 109 فهرنهايت (42.7 درجة مئوية)، الذي تم تسجيله منذ أكثر من قرن عام 1905.وعادلت لاس فيغاس الرقم القياسي البالغ 115 فهرنهايت (46 درجة مئوية)، الذي تم تسجيله آخر مرة في عام 2007، وسجلت فينيكس أعلى درجة حرارة بلغت 114 فهرنهايت (45.5 درجة مئوية)، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي البالغ 116 فهرنهايت (46.7 درجة مئوية)، الذي يعود تاريخه إلى عام 1942.