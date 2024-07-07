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عربي-دولي
نواب ديمقراطيون يضغطون على بايدن للتنحي
Lebanon 24
07-07-2024
|
19:00
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نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن مجموعة من النواب الديمقراطيين أبلغوا زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز بأن على الرئيس جو بايدن أن يتنحى ويترك السباق الرئاسي.
وقرّر جيفريز عقد اجتماع افتراضي، يوم الأحد، مع كبار أعضاء اللجنة الديمقراطية لمناقشة مخاوفهم بشأن استمرار بايدن في السباق الرئاسي.
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من جهة أخرى، كشف موقع "أكسيوس" أن السيناتور الديمقراطي مارك وارنر يسعى أيضا لعقد اجتماع يوم الإثنين، يشمل عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي لبحث مستقبل بايدن.
وأوضح أن العشرات من أعضاء الكونغرس يقتربون من إطلاق تصريحات علنية أو التوقيع على رسائل تطالب بانسحاب بايدن من سباق الرئاسة.
وقال آلان كلندينين عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية عن ولاية فلوريدا يوم الأحد إن الرئيس بايدن يجب أن ينسحب من الترشح للرئاسة عن الحزب الديمقراطي ويسمح لنائبته كاملا هاريس بأن تحل محله.
وكتب كلندينين على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سيتذكر المؤرخون جو بايدن باعتباره أحد أفضل الرؤساء في التاريخ الأميركي، لكن هذه الانتخابات تتعلق بالسنوات الأربع المقبلة، وليس بالسنوات الثلاث ونصف السنة الماضية".
وواجه بايدن يوم الأحد المزيد من الضغوط من أقرانه الديمقراطيين القلقين من ترشحه في الانتخابات الرئاسية عبر فعاليتين انتخابيتين بولاية بنسلفانيا.
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