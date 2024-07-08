Advertisement

عربي-دولي

إصابة زوج كمالا هاريس بكورونا.. ماذا عن حالتها؟

Lebanon 24
08-07-2024 | 01:27
A-
A+
Doc-P-1220354-638560252020436276.jpg
Doc-P-1220354-638560252020436276.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثبتت الفحوص إصابة دوغ إيمهوف زوج كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الرجل مصاب بكوفيد-19، بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، لكن نتائج اختبارات كمالا نفسها جاءت سلبية وما زالت بدون أعراض.
وقالت ليزا أسيفيدو الناطقة باسم إيمهوف في بيان إن الرجل الثاني: "تلقى جرعات اللقاح كاملة بالإضافة إلى 3 جرعات معززة" وإنه "لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي ويواصل العمل عن بعد، ويبقى بعيدا عن الآخرين في المنزل".
Advertisement
وأضافت أسيفيدو أن كمالا هاريس خضعت لفحص فيروس كورونا السبت "من باب الحذر الزائد" وكانت النتيجة سلبية.



من المقرر أن تشارك في حملة انتخابية في لاس فيغاس للدعوة لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء.


وسبق أن أصيب إيمهوف بكوفيد في اذار 2022، وجاءت نتائج اختبارات كمالا للفيروس إيجابية في الشهر التالي.

وأصيب بايدن نفسه بفيروس كورونا في تموز عام 2022، ثم جاءت نتيجة اختباره إيجابية مع أعراض طفيفة بعد أكثر من 3 أيام بقليل من السماح له بالخروج من عزل فيروس كورونا- في حالة نادرة من "التعافي" بعد تلقي عقار مضاد للفيروسات. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2024-07-08
04:39 | 2024-07-08
04:14 | 2024-07-08
03:30 | 2024-07-08
03:24 | 2024-07-08
03:07 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24