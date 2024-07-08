إصابة زوج كمالا هاريس بكورونا.. ماذا عن حالتها؟

أثبتت الفحوص إصابة دوغ إيمهوف زوج كمالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، أن الرجل مصاب بكوفيد-19، بعد ظهور أعراض خفيفة عليه، لكن نتائج اختبارات كمالا نفسها جاءت سلبية وما زالت بدون أعراض.

وقالت ليزا أسيفيدو الناطقة باسم إيمهوف في بيان إن الرجل الثاني: "تلقى جرعات اللقاح كاملة بالإضافة إلى 3 جرعات معززة" وإنه "لا يعاني من أي أعراض في الوقت الحالي ويواصل العمل عن بعد، ويبقى بعيدا عن الآخرين في المنزل".

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وأضافت أسيفيدو أن كمالا هاريس خضعت لفحص فيروس كورونا السبت "من باب الحذر الزائد" وكانت النتيجة سلبية.







من المقرر أن تشارك في حملة انتخابية في لاس فيغاس للدعوة لإعادة انتخاب الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء.





وسبق أن أصيب إيمهوف بكوفيد في اذار 2022، وجاءت نتائج اختبارات كمالا للفيروس إيجابية في الشهر التالي.



وأصيب بايدن نفسه بفيروس كورونا في تموز عام 2022، ثم جاءت نتيجة اختباره إيجابية مع أعراض طفيفة بعد أكثر من 3 أيام بقليل من السماح له بالخروج من عزل فيروس كورونا- في حالة نادرة من "التعافي" بعد تلقي عقار مضاد للفيروسات. (سكاي نيوز)