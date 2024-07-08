Advertisement

خاص

The national news: "زلزال اليسار الفرنسي"... مفاوضات صعبة والجمود سيد الموقف

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
08-07-2024 | 03:30
A-
A+
Doc-P-1220367-638560278571310474.jpg
Doc-P-1220367-638560278571310474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تناولت صحيفة the national news الاماراتية نتائج الإنتخابات الفرنسية، التي أدت إلى فوز إئتلاف اليسار المنضوي تحت "الجبهة الشعبية الجديدة".
وقالت الصحيفة: "سيبدأ إيمانويل ماكرون اليوم جهودًا لإخراج فرنسا من حالة عدم اليقين السياسي بعد أن هزم تحالف اليسار اليمين المتطرف في إنتخابات لم تترك أي مجموعة بأغلبية مطلقة.
Advertisement
وحلّ تحالف ماكرون الوسطي  في المركز الثاني، متقدّمًا على "التجمع الوطني الذي حلّ في المركز الثالث، بعد أن أجمعت التوقعات على أنه سيحكم فرنسا لأول مرة.
وفي السياق، سيقدّم رئيس الوزراء غابرييل أتال إستقالته لماكرون اليوم، لكنه أوضح أنه مستعد للبقاء في منصب موقت مع إستمرار حالة عدم اليقين السياسي، ومع استعداد باريس لاستضافة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.
ووفقًا للصحيفة، عدم وجود أغلبية في الجمعية الوطنية قد يؤدي إلى إضطراب سياسي في دولة لا يوجد فيها تقليد للتحالفات.
وبحسب الصحيفة، خسارة اليمين المتطرف أتت بعد تراجع مكاسبه بسبب إنسحابات تكتيكية لمرشحين من اليسار والوسط بين الجولة الأولى والثانية من التصويت.
داخل التحالف اليساري، حصل حزب "فرنسا الأبية" بقيادة جان لوك ميلانشون على أكبر عدد من المقاعد، متقدمًا على الإشتراكيين والخضر.
مفاوضات صعبة في الأفق
وإعتبرت الصحيفة أنه في ظل هذه الحالة من الشك، على اليسار أن يقدّم شخصية أقل إثارة للجدل من ميلانشون إذا أراد رئاسة الوزراء".
وتنتظر فرنسا مفاوضات صعبة بين الأحزاب السياسية، حيث سيكون الرئيس تحت ضغط إحترام التوازنات السياسية في الجمعية الوطنية الجديدة.
وقال محللون في "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" إن "فرنسا على وشك حدوث تغيير سياسي زلزالي"، محذرين من أنه حتى لوسيطر ماكرون على الحكومة بعد الإنتخابات، فإنه سيواجه "جمودًا تشريعيًا".
وأضافوا أن ذلك سيضعف "صوت فرنسا على الساحة الأوروبية والدولية".
وبحسب الصحيفة، يبدو أن ماكرون، المعروف بـ"إيماءاته المسرحية"، عازم على تنفيذ ما يسميه "توضيح" السياسة الفرنسية، الذي يأمل أن يترك في النهاية ثلاث معسكرات واضحة: اليمين المتطرف، الوسط، واليسار المتشدد.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2024-07-08
04:39 | 2024-07-08
04:14 | 2024-07-08
03:24 | 2024-07-08
03:07 | 2024-07-08
03:03 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24