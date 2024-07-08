لبحث مفاوضات الهدنة في غزة.. وفد إسرائيلي قريبا في القاهرة

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نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى توقعاته بوصول وفد اسرائيلي يضم مسؤولين معنيين بمفاوضات المحتجزين إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لاستئناف مفاوضات التهدئة.كما توقع المصدر أيضا زيارة رئيس الـ"سي إي آي" CIA وليان بيرنز إلى القاهرة هذا الأسبوع للمشاركة في المفاوضات.هذا وذكرت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إن رئيس جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" رونين بار توجه جوا إلى مصر لمواصلة المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.وفي تطورات الحرب في غزة، كشف قيادي في حركة حماس لـ"فرانس برس" أن الحركة وافقت على "أن تنطلق المفاوضات" حول المحتجزين "من دون وقف إطلاق نار" دائم.وأضاف المسؤول في حماس أن "الوسطاء تعهدوا بأنه طالما استمرت المفاوضات، فإن وقف إطلاق النار سيستمر".ويؤكد نتنياهو أنه سيستمر بالحرب حتى القضاء على حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007.واندلعت الحرب في 7 تشرين الأول بعد هجوم غير مسبوق شنّته حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن 1195 قتيلا، معظمهم مدنيّون، وفق تعداد يستند إلى أرقام إسرائيليّة رسميّة.(العربية)