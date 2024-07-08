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زيلينسكي يدعو إلى اجتماع مجلس الأمن بعد هجوم روسي على كييف

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:01
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هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على أحدث هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا، خلف 29 قتيلاً على الأقل، وأضر بمستشفى للأطفال في كييف.

وقال  زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الهجمات 
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وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في بولندا عشية قمة لحلف شمال الأطلسي، في واشنطن "أودّ أن يُظهر شركاؤنا قدراً أكبر من المرونة ورداً أقوى على الضربة التي وجهتها روسيا مرة أخرى لشعبنا".

وهزت انفجارات، صباح اليوم، كييف وتصاعد عمود دخان فوق وسط عاصمة أوكرانيا، في هجوم نادر خلال النهار على المدينة.

وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخاً، على مبان سكنية وتجارية وبنى تحتية في كييف ومدينته كريفي ريه ومدينة دنيبرو بوسط البلاد ومدينتين شرق البلاد.
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