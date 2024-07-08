30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
26
o
بشري
29
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
زيلينسكي يدعو إلى اجتماع مجلس الأمن بعد هجوم روسي على كييف
Lebanon 24
08-07-2024
|
10:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على أحدث هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا، خلف 29 قتيلاً على الأقل، وأضر بمستشفى للأطفال في كييف.
وقال زيلينسكي إن أوكرانيا ستدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بعد الهجمات
Advertisement
وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي في بولندا عشية قمة لحلف شمال الأطلسي، في واشنطن "أودّ أن يُظهر شركاؤنا قدراً أكبر من المرونة ورداً أقوى على الضربة التي وجهتها روسيا مرة أخرى لشعبنا".
وهزت انفجارات، صباح اليوم، كييف وتصاعد عمود دخان فوق وسط عاصمة أوكرانيا، في هجوم نادر خلال النهار على المدينة.
وقال زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 40 صاروخاً، على مبان سكنية وتجارية وبنى تحتية في كييف ومدينته كريفي ريه ومدينة دنيبرو بوسط البلاد ومدينتين شرق البلاد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
Lebanon 24
أول تعليق لدانييلا رحمة بعد زواجها من ناصيف زيتون.. وتصرف غريب قامت به (صور)
04:14 | 2024-07-08
08/07/2024 04:14:49
Lebanon 24
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
Lebanon 24
اصالة تغادر المسرح في السعودية بعد انهيارها من البكاء.. ما حصل معها غير متوقع (فيديو)
13:48 | 2024-07-07
07/07/2024 01:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده لبنان بعد 6 أشهر.. إقرأوا آخر تقرير إسرائيليّ
14:00 | 2024-07-07
07/07/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة وتعليق لافت لزوجها (صور)
Lebanon 24
بعد أكثر من شهر على زواجها.. سارة ابي كنعان بإطلالة جريئة وتعليق لافت لزوجها (صور)
02:55 | 2024-07-08
08/07/2024 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
Lebanon 24
إشكال بين الجيش وموكب عرس يتطوّر إلى إطلاق نار... إليكم ما حصل
15:25 | 2024-07-07
07/07/2024 03:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:07 | 2024-07-08
ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل.. والسبب؟
11:47 | 2024-07-08
عجز قياسي في الموازنة الإسرائيلية.. هذا ما بلغه الانفاق بسبب الحرب
11:30 | 2024-07-08
وكالة حماية الحدود الأوربية تتهم اليونان بإغراق 4 لاجئين
11:09 | 2024-07-08
وزير إسرائيلي: اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل
11:00 | 2024-07-08
هذا ما يعلمه نصرالله.. تقريرٌ إسرائيليّ لافت
10:49 | 2024-07-08
طالبان تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي
فيديو
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بصاروخ لـ "الحزب" على شمال إسرائيل.. أميركي بحالة حرجة وغيبوبة اصطناعية (فيديو)
02:11 | 2024-07-08
08/07/2024 19:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
Lebanon 24
صديق أمل علم الدين: لا صور لرئيس وزراء بريطانيا المُقبل مع ابنيه.. إليكم السبب
03:25 | 2024-07-05
08/07/2024 19:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
في ولاية كاليفورنيا.. أسد بحر يُهاجم مُرتادي الشاطئ شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:21 | 2024-07-04
08/07/2024 19:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24