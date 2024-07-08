Advertisement

إقتصاد

طالبان تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

Lebanon 24
08-07-2024 | 10:49
A-
A+
Doc-P-1220542-638560579060750866.jpg
Doc-P-1220542-638560579060750866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ترقية مسؤول يخضع لعقوبات أميركية بسبب الإرهاب، إلى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.

وأضاف مجاهد أن الزعيم  الأعلى لطالبان عيَّن نور أحمد آغا، المعروف أيضاً بأحمد ضياء آغا، لقيادة البنك المركزي يوم السبت.
Advertisement

وقال إن محافظ البنك المركزي السابق هداية الله بدري، الخاضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، سيتولى منصب القائم بأعمال وزير المناجم والبترول.

وتراقب الولايات المتحدة تعيينات البنك المركزي الأفغاني عن كثب. وجمدت 7 مليارات دولار من احتياطياته في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وحولت واشنطن في وقت لاحق نصف هذه الأموال إلى صندوق ائتمان في سويسرا يشرف عليه أمناء أميركيون وسويسريون وأفغان.

وكان من بين عدة شروط، اقترحتها الولايات المتحدة للنظر في السماح للبنك المركزي باستعادة الأموال، استبدال كبار أعضاء طالبان في البنك المركزي بمتخصصين من ذوي الخبرة، حتى يكون البنك بعيداً عن التدخلات السياسية.

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:25 | 2024-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:46 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2024-07-08
13:31 | 2024-07-08
13:30 | 2024-07-08
13:00 | 2024-07-08
12:42 | 2024-07-08
12:30 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24