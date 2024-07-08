طالبان تعين محافظاً جديداً للبنك المركزي

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أعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة حركة طالبان الأفغانية، ترقية مسؤول يخضع لعقوبات أميركية بسبب الإرهاب، إلى منصب القائم بأعمال محافظ البنك المركزي.وأضاف مجاهد أن الزعيم الأعلى لطالبان عيَّن نور أحمد آغا، المعروف أيضاً بأحمد ضياء آغا، لقيادة البنك المركزي يوم السبت.وقال إن محافظ البنك المركزي السابق هداية الله بدري، الخاضع لعقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، سيتولى منصب القائم بأعمال وزير المناجم والبترول.وتراقب الولايات المتحدة تعيينات البنك المركزي الأفغاني عن كثب. وجمدت 7 مليارات دولار من احتياطياته في الولايات المتحدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في 2021 مع انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.وحولت واشنطن في وقت لاحق نصف هذه الأموال إلى صندوق ائتمان في سويسرا يشرف عليه أمناء أميركيون وسويسريون وأفغان.وكان من بين عدة شروط، اقترحتها الولايات المتحدة للنظر في السماح للبنك المركزي باستعادة الأموال، استبدال كبار أعضاء طالبان في البنك المركزي بمتخصصين من ذوي الخبرة، حتى يكون البنك بعيداً عن التدخلات السياسية.