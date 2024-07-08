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عربي-دولي
ليبرمان يدعو يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل.. والسبب؟
Lebanon 24
08-07-2024
|
12:07
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دعا زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان، الاثنين، يهود فرنسا للهجرة إلى إسرائيل إثر نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي تصدر فيها تحالف اليسار.
وقال ليبرمان في منشور على منصة "إكس": "في ضوء انتصار اليسار الراديكالي في فرنسا، أدعو جميع اليهود الفرنسيين إلى الهجرة إلى دولة إسرائيل، لا يوجد وقت".
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وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق: "تحدث جان لوك ميلانشون، زعيم الحزب الذي حصل على أكبر عدد من الأصوات، أكثر من مرة ضد اليهود ودولة إسرائيل، ويمثل حزبه معاداة سامية خالصة تعبّر عن زيادة كبيرة في كراهية إسرائيل".
(الأناضول)
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