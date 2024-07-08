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بن غفير: نتنياهو ينفرد بالقرارات ويعزل شركاء حكومته

Lebanon 24
08-07-2024 | 15:00
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انتقد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الاثنين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "يتخذ القرارات بمفرده ويعزل شركاءه في الحكومة".
جاء ذلك في منشور لبن غفير بحسابه على منصة "إكس"، على خلفية رفض نتنياهو ضمه للمنتدى المصغر لإدارة الحرب.
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وقال بن غفير، وهو رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية لها 6 مقاعد بالكنيست من أصل 120) "عندما يتصرف رئيس الوزراء كحكومة رجل واحد، ويتخذ القرارات بمفرده، ويعزل شركاءه الطبيعيين في الحكومة، بما في ذلك باجتماعات مجلس الحرب التي أفرغت من مضمونها، فهذا أمر لا يحتمل".
وأضاف: "لم نأت لنهتف على المنبر، لقد جئنا للتأثير، ولهذا السبب فإن مطلبنا بالدخول إلى منتدى إدارة الحرب ما زال قائما". (الأناضول)
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