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عربي-دولي

عن المفاوضات بين إسرائيل وحماس.. البيت الأبيض: هناك فجوات

Lebanon 24
08-07-2024 | 15:25
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أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الاثنين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت مكغورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس".
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وقال كيربي: "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين بشأن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق الرهائن"، مشيرا الى انه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة.
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