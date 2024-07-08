Advertisement

عربي-دولي

البيت الأبيض: هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة غزة

Lebanon 24
08-07-2024 | 18:07
A-
A+
Doc-P-1220652-638560842200778640.jpg
Doc-P-1220652-638560842200778640.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الإثنين إن اثنين من المسؤولين الأميركيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مضيفاً أنه "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين".
Advertisement

وأكد كيربي أن "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة".

وتابع كيربي" "لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين، لكننا لم نكن لنرسل فريقا إلى هناك إذا كنا لا نظن أن لا فرصة لنا هناك (لإحراز تقدم)".

وأردف بالقول" "نحاول سد هذه الفجوات قدر استطاعتنا".

واختتم كيربي قائلاً: "ينبغي لإسرائيل أن تواصل بذل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:14 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:55 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:52 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:09 | 2024-07-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:00 | 2024-07-08
17:18 | 2024-07-08
16:35 | 2024-07-08
16:10 | 2024-07-08
15:48 | 2024-07-08
15:30 | 2024-07-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24