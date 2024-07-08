البيت الأبيض: هناك فجوات بين حماس وإسرائيل بشأن هدنة غزة

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قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحفيين يوم الإثنين إن اثنين من المسؤولين الأميركيين الكبار موجودان حاليا في القاهرة لإجراء محادثات لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، مضيفاً أنه "لا تزال هناك فجوات بين الجانبين".وأكد كيربي أن "مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط بريت ماكغورك موجودان في مصر للاجتماع مع مسؤولين مصريين وإسرائيليين وأردنيين، مضيفا أنه ستكون هناك "مناقشات للمتابعة" في الأيام القليلة المقبلة".وتابع كيربي" "لا تزال هناك بعض الفجوات المتبقية بين موقفي الطرفين، لكننا لم نكن لنرسل فريقا إلى هناك إذا كنا لا نظن أن لا فرصة لنا هناك (لإحراز تقدم)".وأردف بالقول" "نحاول سد هذه الفجوات قدر استطاعتنا".واختتم كيربي قائلاً: "ينبغي لإسرائيل أن تواصل بذل المزيد لحماية المدنيين الأبرياء".