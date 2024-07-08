هل يعاني بايدن من مرض باركنسون؟

تهربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، من سؤال حول زيارة خبير مرض باركنسون عدة مرات للرئيس جو بايدن.



وأكدت شبكة "إن بي سي نيوز" يوم الاثنين، أن خبيرا في مرض باركنسون زار البيت الأبيض 8 مرات على الأقل خلال فترة ثمانية أشهر خلال العام الماضي، واجتمع بما في ذلك في كانون الثاني مع الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن، كما أكدت سجلات الزوار العامة الممتدة حتى آذار.

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ولم تحدد السجلات سبب وجود كانارد في البيت الأبيض ومن كان هناك لرؤيته أو ما إذا كان بايدن حاضرا أثناء زياراته.



وكانت اللياقة البدنية لبايدن مصدر قلق عام طوال فترة ولايته، لكن هذه المخاوف تحولت إلى حالة من الذعر الكامل عندما شاهده أكثر من 51 مليون مشاهد وهو يتلعثم خلال مناظرة يونيو مع الرئيس السابق دونالد ترامب.



وردا على تقارير زيارات كانارد، قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، إن الفحوصات الطبية لبايدن "لم تجد أي علامة على مرض باركنسون، وهو لا يعالَج منه".



هذا وتهربت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير من الإجابة عن الأسئلة حول زيارات طبيب باركنسون خلال المؤتمر الصحفي يوم الاثنين.



وأوضحت جان بيير قائلة: "لأسباب أمنية، لا يمكننا أن نتشاطر الأسماء مع الجمهور"، على الرغم من إدراج اسم كانارد في السجلات العامة.



وأضافت: "لا يهم مدى ضغطكم علي، ولا يهم مدى غضبكم مني. لن أؤكد الاسم. لا يهم إذا كان حتى في السجل. لن أفعل ذلك من هنا". (روسيا اليوم)