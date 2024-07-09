بالهراوات والسكاكين.. اعتداء على ناشط معارض لحماس في غزة

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أعلنت عائلة الناشط الغزي أمين عابد المناهض لحركة حماس إنه تعرض لاعتداء من قبل مجموعة من الرجال يحملون الهراوات والسكاكين ما استوجب دخوله المستشفى في حالة حرجة.وقال عامر بعلوشة، صديق الناشط، إن أكثر من 20 رجلا ملثما هاجموه، عندما تدخل المارة، أطلق المهاجمون أعيرة نارية في الهواء وقالوا إنهم من الأمن الداخلي لحماس.ولم تعلق حماس على الحادث حتى الآن.وساعد عابد في تنظيم الاحتجاجات في عام 2019 بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.وتواجه الحركة الكثير من الأصوات المعارضة من داخل القطاع، حيث يرى البعض أنها كلفت أهل غزة فاتورة باهظة للغاية عقب هجوم 7 تشرين الأول. (سكاي نيوز)