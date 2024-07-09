الكهرباء سترتفع في دولة عربيّة... كم ستزيد الفاتورة؟

Advertisement

كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن مشروع قرار لزيادة أسعار الكهرباء في البلاد، رفع إلى مكتب رئيس الوزراء.وكشف المصدر أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 27% إلى 40%.وقال المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتي من المقرر انتهائها في الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري. (روسيا اليوم)