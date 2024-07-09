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إقتصاد

الكهرباء سترتفع في دولة عربيّة... كم ستزيد الفاتورة؟

Lebanon 24
09-07-2024 | 05:23
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كشف مصدر مطلع في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية عن مشروع قرار لزيادة أسعار الكهرباء في البلاد، رفع إلى مكتب رئيس الوزراء.

وكشف المصدر أن نسبة الزيادة المتوقعة قد تتراوح بين 27% إلى 40%.

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وقال المصدر أنه من المتوقع الإعلان عن ارتفاع أسعار الكهرباء مع الإعلان عن انتهاء أزمة تخفيف الأحمال والتي من المقرر انتهائها في الأسبوع الأخير من شهر تموز الجاري. (روسيا اليوم)

إقتصاد

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