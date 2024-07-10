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عربي-دولي

لا يعرفه جيدا.. زيلينسكي: لا يمكنني التنبؤ بتصرفات ترامب بحال انتخابه رئيسا

Lebanon 24
10-07-2024 | 02:38
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انه لا يمكنه التنبؤ بما سيفعله دونالد ترامب إذا فاز بالرئاسة الأميركية مجددا في انتخابات تشرين الثاني المقبل، لكن العالم بأسره بمن في ذلك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينتظر نتيجة التصويت.
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وأضاف زيلينسكي، متحدثا في واشنطن أمس الثلاثاء بينما يجتمع قادة عالميون في قمة حلف شمال الأطلسي، أنه يأمل ألا ينسحب ترامب من الحلف العسكري الذي تأسس قبل 75 عاما وأن تستمر الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي المستمر منذ أكثر من عامين.

وقال زيلينسكي عن ترامب "لا أعرفه جيدا"، موضحا أنه عقد "اجتماعات جيدة" معه خلال فترة رئاسة ترامب الأولى لكنه قال إن ذلك كان قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022.

وأضاف "ليس بوسعي إخباركم بما سيفعله إذا تولى رئاسة الولايات المتحدة.. لا أعرف"، بحسب رويترز.

ودأب ترامب، المرشح الجمهوري المفترض في انتخابات الرئاسة الأميركية، على انتقاد حجم الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا وبلغ نحو 60 مليار دولار منذ الغزو الروسي، ووصف زيلينسكي بأنه "أعظم مندوب مبيعات على الإطلاق".

وفيما يتعلق بالسياسة تجاه حلف شمال الأطلسي، قال ترامب إنه "سيشجع" روسيا على فعل "ما بدا لها" لأي دولة عضو في الحلف لم تنفق ما يكفي على الدفاع وإنه لن يدافع عنها. ويُلزم ميثاق حلف الأطلسي الدول الأعضاء فيه بالدفاع عن تلك التي تتعرض لهجوم.

وحث زيلينسكي القادة السياسيين الأميركيين أمس الثلاثاء على عدم انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية للتحرك بقوة لمساعدة بلاده، داعيا إلى الحد من القيود المفروضة على استخدام الأسلحة الأميركية. (سكاي نيوز)



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