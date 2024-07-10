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عربي-دولي
"مناشير" إسرائيلية فوق غزة.. ماذا جاء فيها؟
Lebanon 24
10-07-2024
|
06:50
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ألقى الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مناشير من الجو يدعو فيها كل سكان مناطق مدينة غزة وشمالها للنزوح جنوبا، واصفا إياها بمناطق "قتال خطيرة".
واستشهد 29 شخصاً على الأقل في مدرسة جنوبي غزة، الثلاثاء، في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع الفلسطيني في غضون 4 أيام وتنسبها حركة حماس لإسرائيل.
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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أنه استهدف بالقرب من المدرسة "مسلحاً من الجناح المسلّح لحماس" شارك بشكل خاص في الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وأشعل فتيل هذه الحرب.
وأضاف الجيش أنه "بصدد التحقق من المعلومات التي تفيد بإصابة مدنيين" في هذه الغارة.
أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، في حلقة جديدة من مسلسل القصف المتبادل منذ أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.
ومساء الثلاثاء، أفاد مصدر طبي في مستشفى الناصر بخان يونس، وكالة فرانس برس، بأن الغارة الجوية أوقعت 29 شهيداً، في حصيلة جديدة.
ويتهم الجيش الإسرائيلي حماس بـ"انتهاك منهجي للقانون الدولي، من خلال استغلال منشآت مدنية واستخدام المدنيين دروعا بشرية لشن هجمات على إسرائيل"، وهو الأمر الذي تنفيه حركة حماس.
(الحرة)
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