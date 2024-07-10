"مناشير" إسرائيلية فوق غزة.. ماذا جاء فيها؟

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واستشهد 29 شخصاً على الأقل في مدرسة جنوبي غزة، الثلاثاء، في رابع غارة جوية تطال مؤسسة تعليمية في القطاع الفلسطيني في غضون 4 أيام وتنسبها حركة حماس لإسرائيل.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، فجر الأربعاء، أنه استهدف بالقرب من المدرسة "مسلحاً من الجناح المسلّح لحماس" شارك بشكل خاص في الهجوم الذي شنّته الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول وأشعل فتيل هذه الحرب.وأضاف الجيش أنه "بصدد التحقق من المعلومات التي تفيد بإصابة مدنيين" في هذه الغارة.أعلنت الشرطة الإسرائيلية الثلاثاء مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل من جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، في حلقة جديدة من مسلسل القصف المتبادل منذ أشهر بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.