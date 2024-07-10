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عربي-دولي

محكمة روسيّة تأمر باعتقال أرملة المعارض الروسي نافالني

Lebanon 24
10-07-2024 | 07:25
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وجهت محكمة في موسكو تهما بـ"التطرف" لأرملة المعارض الروسي أليكسي نافالني، وأمرت باعتقالها في حال عودتها إلى البلاد، وفقا لما ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وكانت يوليا نافالنايا، التي لم تعد تعيش في روسيا، قد تعهدت بمواصلة مسيرة زوجها الذي توفي في شباط الماضي، في أحد سجون الكرملين، علما بأنها ترأس في الوقت الحالي شبكة "مكافحة الفساد" التي أسسها المعارض الراحل. (الحرة)
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