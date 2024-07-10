سفينة تتسبب بتعليق الملاحة في مضيق البوسفور

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قالت شركة "تريبيكا" للشحن البحري، إنّ "حركة المرور توقفت في مضيق البوسفور التركي، بعد فشل عملية قطر سفينة من المدخل الشمالي للمضيق".وأشارت الشركة إلى أنّ "حركة المرور توقفت بعد تعطل زورق سحب حاول قطر سفينة من المدخل الشمالي لمضيق البوسفور التركي الذي يمر عبر إسطنبول".وذكرت الشركة أنه "تمّ إرسال زورقيّ قطر آخرين للمساعدة في حلّ المشكلة". (الحرة)