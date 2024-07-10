بالنرجيلة.. سفير بريطانيا في بلدٍ عربيّ يتوعد منتخب هولندا! (فيديو)

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توعد السفير البريطاني في العراق ستيفن هيتشن، هولندا بالهزيمة في مباراة نصف نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم.وقال السفير البريطاني في فيدو مصوّر: "أمسية جميلة بغدادية، على ضفة دجلى الخالدة ولكن عندي رسالة خطيرة كسفير ودبلوماسي يجب أن أقول أن هولندا بلد صديق والشعب الهولندي قريب منا ثقافيا ودينيا وتاريخا لكن كمؤرخ هناك بعض الأشياء لا أستطيع تجاهلها".وأضاف هيتشن الذي كان يتحدث وهو يدخن النرجيلة: "على سبيل المثال في سنة 1667 دخلت القوات البحرية الهولندية المياه البريطانية وأحرقوا الأسطول البريطاني، يوم أسود في تاريخنا وقد انتظرنا 4 قرون نفكر في هذا الموضوع".