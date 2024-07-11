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عربي-دولي

رئيس وزراء بريطانيا الجديد يترك اجتماع الناتو من أجل منتخب إنكلترا (فيديو)

Lebanon 24
11-07-2024 | 00:11
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في لقطة طريفة، خرج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، من اجتماع لحزب شمال الأطلسي (الناتو) لمشاهدة مباراة منتخب بلاده أمس الأربعاء في بطولة كأس أوروبا.

ونشر ستارمر على حسابه الشخصي، فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنكلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".

وعلق ستارمر: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنكلترا".
 
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وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.

وانتصر المنتخب الإنكليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الاحد المقبل.

ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.(سكاي نيوزك)

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