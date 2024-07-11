رئيس وزراء بريطانيا الجديد يترك اجتماع الناتو من أجل منتخب إنكلترا (فيديو)

في لقطة طريفة، خرج رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، من اجتماع لحزب شمال الأطلسي (الناتو) لمشاهدة مباراة منتخب بلاده أمس الأربعاء في بطولة كأس أوروبا.



ونشر ستارمر على حسابه الشخصي، فيديو له وهو يشاهد قائد المنتخب الإنكليزي هاري كين، يسجل هدف التعادل لإنكلترا في مرمى هولندا، بنصف نهائي بطولة "يورو 2024".



وعلق ستارمر: "اخترت اللحظة المناسبة لمغادرة اجتماع الناتو وتفقد نتيجة منتخب إنكلترا".

Picked the right moment to pop out from NATO meetings and check the score...@MinPres pic.twitter.com/gqnCK8ogri — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 10, 2024 Advertisement

وظهر ستارمر وهو يحتفل بهدف هاري كين، أمام شاشة التلفاز، بجانب بعض المسؤولين في قاعة رسمية.



وانتصر المنتخب الإنكليزي على هولندا بنتيجة 2-1، وتأهل لنهائي بطولة كأس أوروبا، حيث سيلتقي إسبانيا الاحد المقبل.



ويحضر ستارمر قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، بجانب عدد من قادة العالم.(سكاي نيوزك)



