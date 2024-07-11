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عربي-دولي

في غرب إفريقيا الوسطى... اختطاف مواطنين صينيين

Lebanon 24
11-07-2024 | 00:37
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اختطف مجهولون مواطنين صينيين في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى، حسبما صرح ممثلو السلطات العسكرية المحلية لوكالة "نوفوستي".


وبحسب المصادر فإن هجوما على سيارة وقع في ولاية نانا مامبيري بالقرب من قرية بيلوكو القريبة من الحدود مع الكاميرون.
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وأصيب جنديان من جمهورية إفريقيا الوسطى كانا يرافقان مواطنين صينيين بأعيرة نارية وتم نقلهما إلى المستشفى في بيلوكو.

وأفادت قوات درك بيلوكو بأن الخاطفين كانوا يطالبون بفدية مقابل إطلاق سراح الرهائن الصينيين.

وهذه ليست الحادثة الأولى في جمهورية إفريقيا الوسطى مع مواطنين صينيين. ففي اذار، قتل تسعة صينيين في هجوم على أحد المناجم. (روسيا اليوم)
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