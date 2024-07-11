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عربي-دولي
مشروع كوري جنوبي يستهدف مسيرات كوريا الشمالية
Lebanon 24
11-07-2024
|
02:20
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قالت إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن البلاد ستنشر هذا العام أسلحة ليزر لإسقاط الطائرات المسيرة الكورية الشمالية، لتصبح أول دولة في العالم تنشر وتشغل مثل هذه الأسلحة في الجيش.
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وتطلق كوريا الجنوبية على برنامج الليزر الخاص بها اسم "مشروع حرب النجوم".
ووفقا للإدارة فإن أسلحة الليزر المدمرة للمسيرات، التي طورها الجيش الكوري الجنوبي مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانهوا إيروسبيس"، فعالة وقليلة التكلفة حيث تبلغ تكلفة الإطلاق الواحد ألفي وون (1.45 دولار) وهي في الوقت نفسه غير مرئية ولا تصدر أي صوت.
وقالت الإدارة "ستصبح بلادنا أول دولة في العالم تنشر وتشغل أسلحة الليزر، كما سيتم تعزيز قدرات جيشنا على التعامل مع استفزاز المسيرات الكورية الشمالية"، وفقا لرويترز.
ولفتت إلى أن هذه الأسلحة ستغير قواعد اللعبة في ساحة المعركة بالمستقبل.
وأوضح متحدث باسم الإدارة في مؤتمر صحفي أن أسلحة الليزر تسقط المسيرات خلال تحليقها عن طريق حرق المحركات أو المعدات الكهربائية الأخرى في المسيرات بأشعة ضوئية لمدة 10 إلى 20 ثانية.
وقد بدأت كوريا الجنوبية تطوير سلاح الليزر في عام 2019، واستثمرت 63 مليون دولار في ذلك المشروع.
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