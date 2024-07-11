Advertisement

عربي-دولي

موسكو تُحذر: سننظر بأمر الرد عسكريا على نشر أميركا لصواريخ بألمانيا

Lebanon 24
11-07-2024 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1221514-638562926194287178.jpg
Doc-P-1221514-638562926194287178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أوردت وسائل إعلام روسية رسمية نقلا عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله، اليوم الخميس، إن روسيا ستعمل على الخروج برد عسكري على خطط الولايات المتحدة لنشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا.

وذكرت وسائل الإعلام نقلا عن سيرغي ريابكوف تأكيده أن قرار واشنطن وبرلين نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، يهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، مشيرا إلى أن روسيا سترد عسكريا.
Advertisement

وقال ريابكوف، عندما سئل عما إذا كان قرار نشر الصواريخ الأميركية يمكن أن يكرر تجربة الحرب الباردة: "من الصعب بالنسبة لي أن أحكم على ما يعوّل عليه حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة وألمانيا، في هذه الحالة، كطرفين في الاتفاقية (نشر الأسلحة في ألمانيا)، ويعتزمان تنفيذها".

وأضاف "أعتقد أنه من غير المحتمل أن يعتقدوا أنه من الممكن تكرار تلك التجربة بالضبط، فقد تغير الوضع بشكل كبير"، وفقا لموقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وتابع قائلا: "تهدف هذه الإجراءات، في المقام الأول، إلى الإضرار بأمن بلدنا، بصرف النظر عما إذا كانت فرص إجراء بعض المفاوضات في المستقبل بشأن الحد من الأسلحة ستزداد أو أنها ستنتهي تمامًا".

ووفقا لسبوتنيك، فقد أشار ريابكوف إلى أن قرار نشر الصواريخ البعيدة المدى هو "مجرد حلقة في مسار التصعيد، وهو أحد عناصر الترهيب، الذي يكاد يكون اليوم العنصر الرئيسي في خط الناتو والولايات المتحدة في الاتجاه الروسي".

وأوضح بالقول: "سيتم تحديد طبيعة رد فعلنا بطريقة هادئة ومهنية، وقد أخذ الجيش هذه الرسالة في الاعتبار بالتأكيد، وسنقوم بالطبع بتحليل الأنظمة المحددة التي سيتم مناقشتها".

وأردف: "من دون عصبية ومن دون عواطف، سنطور في المقام الأول رداً عسكرياً على هذا التهديد الجديد".

وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" أن الولايات المتحدة ستبدأ من العام المقبل نشر أنظمة هجومية بعيدة المدى، بما في ذلك أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت، في ألمانيا. (سكاي نيوز)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:58 | 2024-07-11
04:37 | 2024-07-11
04:30 | 2024-07-11
04:30 | 2024-07-11
04:29 | 2024-07-11
04:15 | 2024-07-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24