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عربي-دولي

إستطلاع رأيّ يكشف: 73 بالمئة من الأميركيين يُوافقون على هاريس بديلا لبايدن

Lebanon 24
11-07-2024 | 06:48
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وافق أكثر من 70% من الأميركيين وفقا لاستطلاع للرأي على ترشيح نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس بدلا من الرئيس الحالي جو بايدن في السباق الانتخابي.

 
وقد أجرت استطلاع الرأي مؤسسة YouGov بالتعاون مع مجلة "إيكونوميست"، حيث أعرب 73% ممن شملهم الاستطلاع عن موافقتهم على استبدال نائبة الرئيس كامالا هاريس للرئيس بايدن.
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وفي الوقت عينه، فإن لدى 37% منهم فقط نظرة إيجابية تجاه هاريس. وتبلغ نسبة الأميركيين ممن لديهم رأي إيجابي تجاه بايدن 37%، ومن لهم رأي إيجابي تجاه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب 41%.

ويعتقد 48 بالمئة من المشاركين أنه إذا ظل ترامب وبايدن مرشحين للرئاسة، فإن الرئيس السابق سيفوز في الانتخابات، وأعرب 29% فقط من المشاركين عن رأيهم بأن بايدن سيفوز. (روسيا اليوم)
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