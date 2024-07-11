مسؤول كبير في "الخارجية" الإسرائيلية يستقيل: اقتربت من خطوطي الحمراء!

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أعلن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية عمانوئيل نحشون، اليوم الخميس، استقالته من منصبه لأسباب ضميرية، وفقاً لموقع "Ynet" الإسرائيلي.وقال الموقع إن نائب مدير الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية عمانوئيل نحشون الرجل الموثوق به فعليا في مجال الدعاية الإسرائيلية في العالم ترك منصبه بعد 32 عاما من الخدمة.وفي كلمة ألقاها بعد استقالته، قال نحشون: "لقد وقعت في فجوة بين نظرتي للعالم وواجبي كموظف حكومي"، مضيفاً: "لقد جعلني التنافر أقترب بشكل خطير من الخطوط الحمراء التي وضعتها لنفسي".وتابع: "لم أجد أي مخرج آخر سوى التراجع خطوة إلى الوراء وإنهاء مسيرتي في وزارة الخارجية.. لم أكن أريد أن أكذب على نفسي وعلى مبادئي.. وأنا لا أكذب على نفسي وعلى مبادئي.. لست على استعداد لأكون موظفا مدنيا سيئا".وأشار الى ان "إسرائيل لن تستعيد عافيتها إلا بعودة المختطفين إلى ديارهم".يذكر ان عمانوئيل نحشون شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل لدى بلجيكا، وكان متحدثا باسم الخارجية ومبعوثا في سفارتي تركيا وألمانيا.