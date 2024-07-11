بعد الهفوة الكارثة.. ترامب يسخر من بايدن بجملة واحدة

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس عن طريق الخطأ إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه "الرئيس بوتين"، وسط دهشة الحضور، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن.

وقال بايدن في إشارة إلى زيلينسكي قبل أن يصحح نفسه "والآن أريد أن أنقل الكلمة إلى رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بنفس القدر من الشجاعة والتصميم، أيها السيدات والسادة، الرئيس بوتين".

هذه الهفوة الكارثية دفعت بالمرشّح الجمهوري دونالد ترامب، الخميس، إلى السخرية من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس جو بايدن وارتكب خلاله زلّة لسان سبقتها أيضا هفوة أخرى.



وقال ترامب على شبكته "تروث سوشال"، "عمل جيّد يا جو".



وبعدها بساعات ارتكب هفوة أخرى، حين أشار بايدن بشكل صادم، إلى نائبته كامالا هاريس، باسم "ترامب".

وقال بايدن في حيرة بين زميلته في الترشح ومنافسته ردا على سؤال في بداية مؤتمره الصحفي في قمة حلف شمال الأطلسي بواشنطن حول المخاوف بشأن قدرة نائبة الرئيس هاريس على هزيمة دونالد ترامب إذا كانت على رأس القائمة: "انظروا، لم أكن لأختار نائبة الرئيس ترامب لتكون نائبة للرئيس لو لم أكن أعتقد أنها غير مؤهلة لتكون رئيسة". (سكاي نيوز عربية)