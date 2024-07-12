بالصور "عفاريت حمراء" تظهر في غلاف الأرض.. ما هي؟

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قام رائد فضاء في وكالة "ناسا" بتصوير أضواء حمراء متوهجة غريبة معلقة في الغلاف الجوي للأرض من نافذة على متن محطة الفضاء الدولية "ISS".هذه الصورة المذهلة، التي التقطها قائد مهمة SpaceX Crew-8 التابعة لـ"ناسا" ماثيو دومينيك، هي عبارة عن وميض سريع لظاهرة الطقس المعروفة باسم البرق "العفريت الأحمر".ومن المعروف أن "العفاريت الحمراء" تتواجد عاليا فوق السحب الرعدية في جزء من الغلاف الجوي العلوي يسمى الميزوسفير والذي يمتد حتى 53 ميلا فوق السطح.وتأمل "ناسا" أن تشجع الصورة مراقبي السماء على إرسال "صورهم الخاصة للعفاريت وغيرها من الأحداث المضيئة" إلى مشروع علوم المواطن التابع لـ"ناسا"، Spritacular".وتأمل وكالة الفضاء الأميركية أن تساعد قاعدة البيانات هذه، والتي تعتمد على المواطنين بشكل جماعي، والتي ستدخل عامها الثالث من التشغيل في تشرين الاول المقبل، العلماء بشكل كبير على فهم هذه الظواهر النادرة. (العربية)