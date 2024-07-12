Advertisement

عربي-دولي

بالصور "عفاريت حمراء" تظهر في غلاف الأرض.. ما هي؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 05:52
A-
A+
Doc-P-1221926-638563859785044621.jpg
Doc-P-1221926-638563859785044621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قام رائد فضاء في وكالة "ناسا" بتصوير أضواء حمراء متوهجة غريبة معلقة في الغلاف الجوي للأرض من نافذة على متن محطة الفضاء الدولية "ISS".

هذه الصورة المذهلة، التي التقطها قائد مهمة SpaceX Crew-8 التابعة لـ"ناسا" ماثيو دومينيك، هي عبارة عن وميض سريع لظاهرة الطقس المعروفة باسم البرق "العفريت الأحمر".
Advertisement

ومن المعروف أن "العفاريت الحمراء" تتواجد عاليا فوق السحب الرعدية في جزء من الغلاف الجوي العلوي يسمى الميزوسفير والذي يمتد حتى 53 ميلا فوق السطح.

وتأمل "ناسا" أن تشجع الصورة مراقبي السماء على إرسال "صورهم الخاصة للعفاريت وغيرها من الأحداث المضيئة" إلى مشروع علوم المواطن التابع لـ"ناسا"، Spritacular".

وتأمل وكالة الفضاء الأميركية أن تساعد قاعدة البيانات هذه، والتي تعتمد على المواطنين بشكل جماعي، والتي ستدخل عامها الثالث من التشغيل في تشرين الاول المقبل، العلماء بشكل كبير على فهم هذه الظواهر النادرة. (العربية)
 
 
 
 
 
 
 

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:44 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2024-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-07-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:42 | 2024-07-12
06:29 | 2024-07-12
06:09 | 2024-07-12
06:08 | 2024-07-12
05:57 | 2024-07-12
05:45 | 2024-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24