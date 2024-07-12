طبيب عرّض مئات المرضى للإصابة بأمراض خطيرة... ماذا فعل؟

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عرّض طبيب أميركي في ولاية أوريغون نحو 2400 مريض للإصابة بالتهاب الكبد الوبائي وفيروس نقص المناعة البشرية بعدما تجاهل إجراءات السلامة.وبحسب قناة FOX 12 Oregon التلفزيونية، فقد أهمل طبيب من مجموعة أوريغون للتخدير، الذي تم فصله بعد التحقيق، إجراءات مكافحة العدوى أثناء تقديم الرعاية الطبية في المراكز الطبية التابعة لشبكات Legacy Health وProvidence المحلية منذ كانون الاول 2023.وقالت شركة Legacy Health إنها بصدد إرسال رسائل إلى 221 مريضا لإخطارهم بالانتهاك، مشيرة إلى أن ما حصل كان "حالة معزولة تتعلق بمقدم خدمة واحد"، مؤكدة أنها "أوقفت الطبيب فورا وبدأت تحقيقا شاملا". (روسيا اليوم)