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عربي-دولي

"شرط وحيد" قد يدفع بايدن للانسحاب من الانتخابات.. فما هو؟

Lebanon 24
12-07-2024 | 09:15
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يبدو أن انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من السباق الانتخابي للعام الحالي بات أمرا مستبعدا من جانبه. فبحسب تقرير نشرته "سي إن بي سي"ـ قال بايدن إنه لا يرى شيئا يجعله يعيد النظر في قراره بالبقاء في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
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وأشار الى أنه قد يعيد النظر في استمراره بالسباق الرئاسي إذا أظهرت استطلاعات الرأي بأنه "خاسر لا محالة".

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في واشنطن العاصمة: "لا أحد يقول ذلك. لا يوجد استطلاع يقول ذلك". وجاء تصريح بايدن ردا على أحد المراسلين الذي سأله عن ما إذا كان سيعيد النظر في تعهده بالبقاء في السباق "إذا رأت حملته أن نائبته كامالا هاريس ستكون أفضل حالا في المنافسة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وازدادت الدعوات التي تطالب بتخلي بايدن عن رغبته في الترشح مرة أخرى عقب مناظرة وصفت أداء أكبر رؤساء الولايات المتحدة عمرا على الإطلاق بـ"السيء".

فخلال المناظرة، شوه بايدن كلماته في بعض الأحيان وفقد تسلسل أفكاره، مما أثار مخاوف من تدهور قدراته العقلية، بحسب "سي إن بي سي".

وخلال الجلسة التي سُئل فيها بايدن، أشار إلى هاريس بـ"نائب الرئيس ترامب"، كما استغرق بايدن حوالي سبع دقائق في تقديم إجابة مشوشة ومربكة حول الصين.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفسد مقدمة في قمة الناتو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من خلال وصفه بـ "الرئيس بوتين"، وهو اسم الرئيس الروسي.

وبعد لحظات من المؤتمر الصحفي، الخميس، قال النائب جيم هايمز من ولاية كونيتيكت، وهو أكبر ديمقراطي في لجنة المخابرات بمجلس النواب، إن بايدن يجب أن ينسحب من المنافسة.

وأضاف هايمز في بيان: "الرئيس جو بايدن قائد رائع وقدم إنجاز الذي لا يمكن إنكاره. بسبب هذه السمات، وبالنظر إلى هذا الإرث، آمل أن ينسحب الرئيس بايدن من الحملة الرئاسية".

وأكد هايمز: "ستحدد انتخابات 2024 مستقبل الديمقراطية الأميركية، ويجب علينا أن نطرح أقوى مرشح ممكن لمواجهة التهديد الذي يشكله ترامب من خلال سلطوية MAGA الموعودة. لم أعد أصدق أن هذا هو جو بايدن". (ساي نيوز)
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