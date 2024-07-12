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عربي-دولي
الدفاع الروسية أعلنت استسلام 22 جنديًا أوكرانيًا خلال أسبوع
Lebanon 24
12-07-2024
|
11:09
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 22 جنديا أوكرانيا استسلموا للجيش الروسي خلال الأسبوع الماضي.
وقالت الوزارة في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الجمعة: "استسلم 22 جنديا أوكرانيا على خطوط التماس القتالية خلال أسبوع".
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وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 14070 جنديا بين قتيل وجريح خلال الأسبوع الماضي.
وأكد نائب رئيس المديرية العسكرية السياسية للقوات الروسية، قائد قوات "أحمد" الخاصة، أبتي علاء الدينوف، أن الجنود الأوكرانيين ينتظرون أول فرصة للاستسلام.
وأضاف: "اتضح أن عدونا على خط المواجهة، في معظمه، هم الأشخاص الذين يتم تعبئتهم قسرا. بدون تدريب خاص وبدون معدات خاصة، يتم إلقاؤهم على خط المواجهة وفي أول فرصة، يفعلون كل شيء للاستسلام والبقاء على قيد الحياة".
وأضاف أن لمنعهم من الاستسلام تحاصرهم مفارزهم، وحتى لو استسلموا، يتم عمل كل شيء لمنعهم من الوصول إلينا، ويتم إطلاق النار عليهم بكل أنواع الأسلحة المتوفرة لديهم". (روسيا اليوم)
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