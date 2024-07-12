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حماس: إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية وتطهير عرقي غرب غزة

Lebanon 24
12-07-2024 | 12:00
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قالت حركة حماس، في بيان يوم الجمعة، إن "جرائم إسرائيل في تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة وإعدام المسنين والأطفال انتهاكات فظيعة وسلوك خسيس" يستوجب محاسبة دولية عاجلة.
وأضافت حركة حماس أن "الفظائع التي كشف عنها تراجع الجيش الإسرائيلي عن حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة بعد أيام من التوغل فيه وسط قصف عنيف واستهداف لكل مناحي الحياة، هي جرائم حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي".
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وأفادت في البيان بأن "قيام الجيش الإسرائيلي بإضرام النار في مبان سكنية قبل خروجه من تل الهوى ومنع الدفاع المدني من الوصول إلى مبان أحرقت بكل من فيها من عائلات، وانتشال جثث عائلات بأكملها قتلت في تل الهوى إثر القصف الإسرائيلي، يؤكد أنه ارتكب مجازر وحشية وفظائع يندى لها جبين الإنسانية".
وأشارت إلى أن "المشاهد الصادمة لحالات إعدام بدم بارد لمسنين فلسطينيين داخل بيوتهم بينها ثلاث مسنات من عائلة الغلاييني، إضافة لحالات إعدام لمدنيين عزل بينهم أطفال، هي جرائم تنتهِك كل قيم الإنسانية وتؤكد السلوك الخسيس والجبان الذي يسلكه هذا الجيش الفاشي وقادته المجرمون من قتلة الأطفال والنساء والشيوخ".
وشددت الحركة على أن "هذه الجرائم البشعة هي برسم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومؤسساته وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية، لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني والتي تمارس فيها فصولا لا تنتهي من الانتهاكات لكل القيم والأعراف ولكل القوانين والمعاهدات الدولية، دون أن تجد حكومة نتنياهو خطوة رادعة حقيقية لإنهائها".
(روسيا اليوم)
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