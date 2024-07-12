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إقتصاد

قانون جديد للضرائب في روسيا.. هذا ما سيتغيّر

Lebanon 24
12-07-2024 | 12:15
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أفادت "روسيا اليوم" بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقّع اليوم الجمعة قانوناً يفرض ضريبة تصاعدية على الدخل تتراوح بين 13% و22% اعتبارا من العام المقبل 2025.

ويدخل القانون الجديد تغييرات على النظام الضريبي السائد في البلاد بهدف تحسينه وزيادة كفاءته وفعاليته.
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ويتألف نظام الضرائب الجديد من 5 شرائح وتتوزع كالتالي:

- ضريبة دخل أساسية بنسبة 13% ستطبق على الدخل السنوي الذي يصل إلى 2.4 مليون روبل.

- ضريبة دخل بنسبة 15% ستطبق على الدخل السنوي حتى 5 ملايين روبل، واللافت أن نسبة 15% ستطبق على الدخل الذي هو الفرق من 2.4 مليون روبل و5 ملايين روبل.

- ضريبة دخل بنسبة 18% ستطبق على الدخل السنوي من 5 ملايين روبل حتى 20 مليون روبل.

- ضريبة دخل بنسبة 20% ستطبق على الدخل السنوي حتى 50 مليونا.

- ضريبة دخل بنسبة 22% ستطبق على الدخل السنوي الذي يزيد عن 50 مليونا.

وبناء على القانون سيتم استثناء المشاركين في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا من نظام الضرائب الجديد وسيتطبق عليهم نظام الضرائب السائد حاليا في البلاد.

وستوجه إيرادات الضرائب الإضافية لدعم الأسر التي لديها أطفال، والمشاركين في العملية العسكرية الخاصة، والمتقاعدين، وتطوير المناطق والصناعة، بحسبما أشار إليه رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين سابقا.

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