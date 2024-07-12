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لجنة أوروبية تحذر اليونان من إعادة مهاجرين غير نظاميين إلى تركيا

Lebanon 24
12-07-2024 | 14:11
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حذرت لجنة مناهضة التعذيب (CPT) التابعة للمجلس الأوروبي، اليونان من إعادة مهاجرين غير نظاميين إلى تركيا، مطالبة إياها بتحسين ظروف احتجازهم.
جاء ذلك في تقرير للجنة الأوروبية، الجمعة، بعد قيام أعضائها بجولة تفقد ميدانية في اليونان خلال الفترة ما بين 23 تشرين الثاني - 1 كانون الأول 2023.
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وطالب التقرير السلطات اليونانية بتحسين ظروف مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها المهاجرون غير النظاميون، لا سيما تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي في جزر بحر إيجة.
وأشار التقرير إلى أن أعداد كبيرة من المهاجرين في مراكز الاستقبال التي يمولها الاتحاد الأوروبي، يعانون من ظروف سيئة لمقومات أساسية.
وناشد السلطات اليونانية لتوفير "الظروف التي تراعي الكرامة الإنسانية" للمهاجرين.
ولفت التقرير، إلى تعرض مهاجرين للعنف الجسدي بشكل متعمد في بعض المراكز الأمنية بالعاصمة أثينا.
ودعا السلطات لاتخاذ "خطوات أقوى" لوقف المعاملة السيئة للمهاجرين.
التقرير، تطرق كذلك لإعادة السلطات اليونانية مهاجرين غير نظاميين إلى تركيا عبر نهر "مريتش".
وأكد توفر "معلومات كافية" تؤيد ذلك.
وطالب التقرير، اليونان بالتوقف عن عمليات الإعادة "الخطيرة وغير القانونية والعنيفة" عبر البر أو البحر. (الاناضول)
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