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بايدن يطمئن ويمازح الناخبين: أنا على ما يرام.. وعمري 41 عاماً

Lebanon 24
12-07-2024 | 19:23
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حاول الرئيس الأميركي جو بايدن طمأنة الناخبين بأنه في حالة جيدة الجمعة مع عودته إلى مسار الحملة الانتخابية وسط ضغوط متزايدة من الديمقراطيين لدفعه إلى التنحي.
وقال بايدن البالغ 81 عاماً لأنصاره خلال عشاء في مطعم في نورثفيل بولاية ميشيغان التي يجب عليه أن يفوز بها في نوفمبر ليهزم دونالد ترامب "علينا إنهاء المهمة. وأؤكد لكم أنني على ما يرام".
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وأكد أنه ترشح للانتخابات الرئاسية ليكمل المهمة التي بدأها قبل أربع سنوات.
وأضاف مازحاً: "هناك المزيد للقيام به. أعلم أن عمري 41 عاما فقط. أؤكد لكم بأنني بخير".
وتابع قائلاً: "مع التقدم في السن تأتي القليل من الحكمة"، وفقما نقل موقع "ذا هيل" الأميركي.

وأفاد بعض المتبرعين الديمقراطيين الرئيسيين لأكبر لجنة عمل سياسية مؤيدة لبايدن "فيوتشر فوروارد"، بأن تعهدات بقيمة تقارب 90 مليون دولار متوقفة الآن إذا استمر بايدن على رأس الحملة.
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