كونوا على أهبة الاستعداد.... العالم الهولندي يُحذر من نشاط زلزالي من العيار الثقيل هذا ما قاله (صور)

أطلق راصد الزلازل العالم الهولندي فرانك هوغربيتس، خلال الساعات الماضية، تحذيرا جديدا من إمكانية تعرض بعض مناطق بالكرة الأرضية لزلزال عنيف خلال الأيام المقبلة، وحدد بعض المناطق بعلامات وردية.



وغرّد هوغربيتس على حسابه في "إكس" بالقول: "كونوا على أهبة الاستعداد، تحسبا.."، معيداً نشر تفاصيل من تغريدة أخرى تتحدث عن اصطفاف مرتقب بين القمر والزهرة والمريخ ونبتون، مما قد ينتج عنه نشاط زلزالي من العيار الثقيل.

Be on watch, just in case. https://t.co/EwouevnSOb — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) July 12, 2024 Advertisement

وجاء في التغريدة: "يمكن أن يؤدي التقارب بين الكواكب والقمر الذي يشمل القمر والزهرة والمريخ ونبتون إلى نشاط زلزالي أكبر. هناك احتمال بنسبة 50-60% لحدوث زلزال بقوة 7 إلى 8 درجات في الأيام القليلة المقبلة".

وقبلها غرد بصور للكرة الأرضية وعليها علامات وردية مشيراً بالقول إن "المناطق المحددة تقريبية".



ويرأس الباحث الهولندي هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" SSGEOS - Solar System Geometry Survey، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض.



وقد بدأ اسمه يلمع مع الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط 2023، وأدى إلى مقتل أكثر من 50 ألف شخص. واشتهر وقتها وصعد نجمه حين قال إنه تنبأ بذلك الزلزال "قبل وقوعه بثلاثة أيام". وانطلقت نجوميته وحلقت في السماء من وقتها؛ فأخذ يتوقع ويتنبأ بالزلازل، صغيرها وكبيرها، على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، مرجعا تلك الأنشطة إلى اقترانات الكواكب وحركتها.



يذكر أن توقعات وتحذيرات هوغربيتس أثارت كثيرا من الجدل حول العالم، حيث ربط توقعاته باقترانات الكواكب في الفضاء واصطفافها وتكوينها "هندسة حرجة" تؤثر على الأرض وتتسبب بالزلازل، بحسب نظرية هوغربيتس التي يدافع عنها بكل قوة، فيما يرفضها العلماء.(العربية)





