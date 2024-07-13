الجيش الألماني وضع خطة لنقل قوات الناتو للشرق في حالة الطوارئ

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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم السبت، أن الجيش الألماني وضع خطة سرية للعمل في حالة الطوارئ، تتضمن نقل قوات الناتو من الغرب إلى الشرق عبر الأراضي الألمانية.ونقلت صحيفتا "بيلد" و"دير شبيغل" الألمانيتان بعض الوثائق والتصريحات التي أشارت إلى أن واحدة من المهام الرئيسية لخطة الطوارئ، ستكون ضمان نشر آلاف الجنود التابعين للحلف في الشرق وضمان توفير الإمدادات للقوات.يأتي ذلك في وقت يرجح فيه مسؤولون ألمان، بمن فيهم وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، وقوع نزاع بين روسيا والناتو بحلول عام 2029.وقرر حلف شمال الأطلسي الذي يختتم اجتماعاته مساء الخميس في العاصمة الأميركية بحضور الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعزيز مساعدته لأوكرانيا بإرسال مقاتلات وبطاريات مضادة للطائرات.وردا على ذلك، قال الكرملين إن الناتو أصبح "منخرطا بشكل كامل" في الصراع في أوكرانيا، مضيفاً أنه يدرس "تدابير" لاحتواء هذا "التهديد الخطر".واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، أن احتمال نشوب "صراع مباشر بين حلف شمال الأطلسي وروسيا مقلق"، وفق تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" التركية الرسمية.وقال أردوغان الموجود في واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي إن "احتمال نشوب صراع مباشر بين الناتو وروسيا أمر مقلق بلا شك". وأضاف "يجب تجنّب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى هذه العاقبة".والخميس، قالت وزارة الخارجية الروسية إن خطط البنتاغون لنشر صواريخ طويلة المدى في ألمانيا تهدف إلى الإضرار بأمن روسيا، بحسب ما نقلت وكالة "تاس" للأنباء.(العربية)