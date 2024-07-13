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عربي-دولي

ترامب لغريمه اللدود بايدن: جو سأذهب معك لإجراء اختبار إدراكي

Lebanon 24
13-07-2024 | 02:41
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طالب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم السبت، غريمه اللدود الرئيس جو بايدن بالخضوع لاختبار إدراكي فوري، على أن يخضع له هو أيضا، في محاولة منه لإثبات أن الرئيس الأميركي غير قادر على قيادة البلاد لفترة رئاسية ثانية.

وكتب ترامب على حسابه في إنستغرام: "يجب على جو إجراء اختبار إدراكي على الفور، وسأذهب معه وأجري واحدًا أيضًا. لأول مرة سنكون فريقًا، ونفعل ذلك من أجل مصلحة البلاد".

وأضاف بالقول: "من الآن فصاعدًا، يجب تكليف جميع المرشحين الرئاسيين بإجراء اختبار معرفي واختبار كفاءة، بغض النظر عن أعمارهم!!!".
 
 
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وقد حازت التدوينة بمئات الآلاف من الإعجابات على "إنستغرام".

ولم يفوت الرئيس السابق الفرصة كذلك، حيث أتبع تدوينته بأخرى يسخر فيها من خطأ الرئيس بايدن خلال قمة حلف شمال الأطلسي في واشنطن، حيث أخطأ في اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، واستبدله بـ"بوتين". وبرر الرئيس بايدن تقديمه الرئيس زيلينسكي على أنه الرئيس الروسي، بأنه يفكر ببوتين دائماً ويركز عليه.

ولم يكن هذا هو الخطأ الوحيد لبايدن خلال الحدث الذي تابعه العالم، ففي افتتاح المؤتمر الصحافي، تخبط بايدن في سؤال حول نائبته كامالا هاريس بقوله إنه "لم يكن ليختار نائب الرئيس ترامب لتكون نائبة الرئيس" لو لم يكن يثق بها.

وتصدر وسم "بايدن" منصة "إكس" منذ مؤتمره الصحافي في ختام قمة الناتو، وبلغ عدد الباحثين والمستخدمين لمقاطع زلات الرئيس الأميركي الملايين.

كما أثارت زلات لسان بايدن ردود فعل أقرب وزرائه حيث أبرزت عدسات الكاميرا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، حين زل لسان بايدن قائلا إن نائبته "ترامب" بدلا من كامالا هاريس، وبينهم من أغمض عينيه.

كما تصدرت زلات الرئيس الأميركي بايدن في قمة الناتو معظم المواقع الإخبارية الرئيسية، حيث تنافس كتاب العناوين الرئيسية في الصحف الشعبية على الخروج بالعناوين الأكثر سخرية.

وكان المرشح الجمهوري دونالد ترامب سخر، أمس الجمعة، من المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس جو بايدن وارتكب خلاله عدة هفوات. وقال ترامب على شبكته "تروث سوشيال "Truth Social، "عمل جيّد يا جو!". ومن المقرر أن يتواجه المرشّحان خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل. ونشر ترامب عدة فيديوهات ساخرة للرئيس الأميركي أثناء تلعثمه خلال المؤتمر الصحافي، وكأنه وضعه تحت المجهر، فلم يفوت أي هفوة إلا ووجه الضوء عليها بتعليق ساخر.(العربية)

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