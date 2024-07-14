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عربي-دولي

استهداف ترامب.. مُفاجأة عن المنفذ!

Lebanon 24
14-07-2024 | 00:09
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ذكر جهاز الخدمة السرية الأميركي، الأحد، أن إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب تم من مكان مرتفع خارج منطقة التجمع الانتخابي، مشيراً إلى أنه تم "تحييد مُطلق النار". 

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وقالت شبكة "سي إن إن" إن مكتب التحقيقات الفيدرالي حدد هوية مطلق النار على ترامب، مضيفة أنه شاب يبلغ من العمر 20 عاما من ولاية بنسلفانيا، ولم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.

من جانبها، دعت لجنة الرقابة بمجلس النواب مدير الخدمة السرية الأميركية للإدلاء بشهادته في 22 تموز بشأن محاولة اغتيال ترامب.

إلى ذلك، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفياً مع الرئيس ترامب بعد واقعة إطلاق النار التي تعرض لها الأخير.

كذلك تحدث بايدن مع حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو ورئيس بلدية باتلر بوب داندوي.

وكان ترامب قد خرج في وقت سابق من المستشفى بعد نقله إليها مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه.
 
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