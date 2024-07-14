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عربي-دولي

بعد خروجه من المستشفى... عائلة ترامب تؤكد أنه "سيقاتل لإنقاذ أميركا"

Lebanon 24
14-07-2024 | 00:38
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أكدت عائلة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والذي أصيب في إطلاق نار خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، السبت، معربين عن شكرهم لكل من أبدى مشاعر دعم لهم في هذا الوقت.
وقال دونالد جونيور، نجل ترامب، إنه تحدث إلى والده عبر الهاتف، وقال إنه "في حالة معنوية عالية".
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وأضاف في بيان أن والده "لن يتوقف عن القتال من أجل إنقاذ أميركا، بغض النظر عما سيلقيه اليسار الراديكالي تجاهه"، بحسب موقع "ذا هيل".


وأكد مراسل وكالة بلومبرغ خروج ترامب من المستشفى بعد تعرضه لإطلاق النار في تجمع انتخابي.
ونشر جونيور صورة لوالده على حسابه في منصة إكس وأرفقها بتعليق "لن يتوقف عن القتال لإنقاذ أميركا".

وكانت حملة ترامب الانتخابية قد أعلنت، السبت، أن المرشح الجمهوري للرئاسة "بخير" ويجري فحصه في منشأة طبية.
إيفانكا ترامب، عبّرت عن شكرها على "المحبة والصلوات من أجل والدها، ومن أجل الضحايا الآخرين" الذين أصيبوا في بنسلفانيا.
وأعلن جهاز الخدمة السرية في بيان، السبت، مقتل أحد الحاضرين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، كما أكد مقتل مطلق النار.
وقدمت إيفانكا شكرها وامتنانها لجهاز الخدمة السرية وضباط إنفاذ القانون على سرعة استجابتهم.


وقالت: "سأواصل الصلاة من أجل بلدنا"، موجهة رسالة لوالدها "أحبك يا أبي، اليوم ودائما".

نجل ترامب إيريك، نشر صورة والده في منشور عبر منصة إكس وأرفقها بتعليق "المقاتل الذي تحتاجه أميركا".


ولم يصدر أي تصريح عن زوجة ترامب ميلانيا حتى وقت نشر التقرير، فيما قالت مصادر لأسوشيتد برس إنها ستحضر المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الأسبوع المقبل، بعدما ابتعدت عن الظهور الإعلامي خلال الفترة الماضية. (الحرة)
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