إصابات خطيرة بعملية مزدوجة شملت دهسًا وإطلاق نار بتل أبيب.. وفيديوهات وصور توثق المشهد!

ثلاث إصابات حالة اثنين منهم خطيرة خلال عملية الدهس قرب #الرملة .



شرطة الاحتلال تعلن أن العملية قرب الرملة كانت مزدوجة دعس وإطلاق نار.



مركز "شامير" الطبي: وصول 4 جرحى بعضهم في حالة الخطر بعد عملية الدهس التي حصلت عند مفترق "نير تسفي" قرب الرملة. pic.twitter.com/aybQKigdF6