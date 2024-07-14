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عربي-دولي

إصابات خطيرة بعملية مزدوجة شملت دهسًا وإطلاق نار بتل أبيب.. وفيديوهات وصور توثق المشهد!

Lebanon 24
14-07-2024 | 06:50
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أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوقوع 4 إصابات بينها 2 في حالة خطرة، جرّاء عملية مزدوجة شملت دهسًا وإطلاق نار في مدينة الرملة بتل أبيب.
 
 
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