إصابات خطيرة بعملية مزدوجة شملت دهسًا وإطلاق نار بتل أبيب.. وفيديوهات وصور توثق المشهد!

عاجل
من مكان العملية قرب الرملة pic.twitter.com/72bTpNDIQ9
— Alhadath Newspaper|صحيفة الحدث الفلسطيني (@Alhadath_news1) July 14, 2024
عاجل
من مكان العملية قرب الرملة pic.twitter.com/72bTpNDIQ9
ثلاث إصابات حالة اثنين منهم خطيرة خلال عملية الدهس قرب #الرملة .
شرطة الاحتلال تعلن أن العملية قرب الرملة كانت مزدوجة دعس وإطلاق نار.
مركز "شامير" الطبي: وصول 4 جرحى بعضهم في حالة الخطر بعد عملية الدهس التي حصلت عند مفترق "نير تسفي" قرب الرملة. pic.twitter.com/aybQKigdF6
— راشد 🔻الطراروه (@rashedaltrarwah) July 14, 2024
ثلاث إصابات حالة اثنين منهم خطيرة خلال عملية الدهس قرب #الرملة .
شرطة الاحتلال تعلن أن العملية قرب الرملة كانت مزدوجة دعس وإطلاق نار.
مركز "شامير" الطبي: وصول 4 جرحى بعضهم في حالة الخطر بعد عملية الدهس التي حصلت عند مفترق "نير تسفي" قرب الرملة. pic.twitter.com/aybQKigdF6