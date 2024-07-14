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عربي-دولي

ألبسة نسائية مسرطنة في إحدى الأسواق العربية!

Lebanon 24
14-07-2024 | 13:54
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بدأت مديرية التجارة لولاية وهران في الجزائر، بالتنسيق مع مصالح الشرطة لأمن الدوائر، عمليات سحب واسعة وشاملة لألبسة نسائية مسرطنة، وفقاً لصحيفة "الشروق" الجزائرية. 



وقالت الصحيفة إن مديرية التجارة بولاية وهران شرعت في عمليات سحب واسعة وشاملة لكل ما يعثر عليه قيد العرض والتسويق والتوزيع والبيع من منتجات علامة تجارية صينية مختصة في توريد الألبسة النسائية والأحذية وإكسسوارات الزينة عبر الانترنت، والتي ثبت على مستوى مخابر الشرطة الجزائرية كما العالمية لاحتوائها على مواد سامة وغير قانونية تؤدي عن طريق استنشاقها أو الاحتكاك المباشر بها مع الجلد إلى الإصابة بالسرطان والربو وعدة أمراض خطيرة أخرى.
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وفي حصيلة أولية استندت إلى معلومات مؤكدة وردت إلى مصالح أمن دائرة بئر الجير مفادها تداول هذا النوع من الأزياء وبكثرة عبر متاجر تنشط بالمنطقة في مجال بيع ملابس نسائية مستوردة بأسعار مغرية، تمكنت الشرطة بمعية فرقة حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لمديرية التجارية على مستوى الإقليم من ضبط ألبسة تحمل فعلا تلك المواصفات محل الشبهة على مستوى مركز تجاري يتردد عليه الكثيرون بناحية بئر الجير.

وحجزت السلطات خلال العملية 139 وحدة وهي عبارة عن فساتين من مختلف المقاسات والموديلات منسوجة بألياف تحوي نسبة عالية من مواد كيميائية مضرة بالصحة.


ووفق الصحيفة الجزائرية، اتضح قيام صاحب المركز بتخصيص جناح خاص لعرض منتجات العلامة التجارية ذات الأسعار المنخفضة لاستقطاب الزبونات.

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