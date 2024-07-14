Advertisement

عربي-دولي

بالرسم التوضيحي.. "شجرة" أخفت مطلق النار عن رجال ترامب

Lebanon 24
14-07-2024 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1222713-638566214941633394.jpeg
Doc-P-1222713-638566214941633394.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أتاح "فشل أمني محوري" لمسلح بالاقتراب بدرجة كافية من دونالد ترامب، لإطلاق النار عليه، في الواقعة التي هزت الولايات المتحدة السبت.
وأشار تحليل محطة سكاي نيوز للمنطقة التي أصيب فيها الرئيس السابق بالرصاص، أثناء إلقائه خطابا لأنصاره في بتلر بولاية بنسلفانيا، السبت، إلى وجود "شجرة كبيرة"، حجبت الرؤية بين المسلح وأقرب وحدة حماية مسلحة.
Advertisement
وشوهدت وحدتان مسلحتان في المخزنين الموجودين خلف ترامب، لكن بسبب الشجرة، لم تستطع الوحدتان رؤية مطلق النار تماما، والذي كان فوق مستودع آخر.


ووفقا لسكاي نيوز، كان توماس ماثيو كروكس، 20 عاما، على سطح مستودع على بعد 130 إلى 140 مترا من ترامب عندما أطلق عدة طلقات على الرئيس السابق قبل أن يطلق عليه عملاء الخدمة السرية النار ويقتلوه.


وأصيب ترامب في أذنه أثناء محاولة الاغتيال، في حين قُتل أحد المتفرجين، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.
وقال خبراء أمنيون مطلعون على متطلبات الحفاظ على سلامة السياسيين، إن "فشلا أمنيا جوهريا" حدث مما سمح للمسلح بالاقتراب بدرجة كافية لتنفيذ هجومه.
 
وكان من بين الذين علقوا على الأمر ستيف نوتنغهام، الذي ساعد في توفير الأمن لزعماء عالميين في السابق.
وأشار قائد فريق الأسلحة والتكتيكات الخاصة (SWAT) السابق، أن عملية البحث قبل الحدث، والمراقبة المستمرة للأماكن التي يمكن أن يطلق النار منها النار، فشلت بشكل كبير.
وقال لشبكة إن بي سي: "لقد كانوا متأخرين، لأنه كان ينبغي عليهم تغطية تلك الأماكن في وقت مبكر".
وقال خبير أمني آخر: "بعد أن اطلعت على تفاصيل الخدمة السرية، كان من المدهش بالنسبة لي أن يكون شخص ما في مكان مرتفع كهذا، ولم يتم اكتشافه قبل انطلاق الحدث". (سكاي نيوز)
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:38 | 2024-07-15
00:34 | 2024-07-15
00:19 | 2024-07-15
00:12 | 2024-07-15
00:02 | 2024-07-15
00:00 | 2024-07-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24