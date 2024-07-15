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قلق لدى الخبراء... مستويات تطعيم الأطفال أقل من معدلاتها قبل كورونا

Lebanon 24
15-07-2024 | 05:45
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قالت منظمة الصحة العالمية و منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، اليوم الإثنين، إن معدلات تطعيم الأطفال عالمياً ظلت أقل من مستوياتها قبل جائحة كورونا، مما يثير قلقاً بين الخبراء.

ويشار إلى أنه خلال عام 2023، تم تطعيم 84% من الأطفال عالمياً بصورة كاملة ضد الديفتريا والكزاز والسعال الديكي- ويعد التطعيم الثلاثي مؤشراً رئيسياً على معدلات تطعيم الأطفال.   
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وتمثل النسبة انخفاضاً طفيفاً، مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، التي تم تسجيلها خلال عام 2019، بحسب التقرير.

وارتفع عدد الأطفال الذين لم يحصلوا على جرعة واحدة من التطعيم الثلاثي إلى 14.6 مليون العام الماضي، مقارنة بـ 12.8 مليون قبل بدء جائحة كورونا.
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